Cô giáo mầm non có nhiều sáng kiến dạy học khiến trẻ mê

Vừa là cô, là chị, là mẹ của học trò

Cô giáo Lê Thị Thúy An hiện công tác tại Trường mầm non Hoa Trà Mi (P.3, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Tình yêu đối với trẻ của cô bắt đầu từ những trang văn, bài thơ viết về đề tài thiếu nhi được tiếp thu ở thuở còn là học sinh. Tốt nghiệp THPT, nhận thấy nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non khá cao, cô An quyết định theo đuổi nghề "gõ đầu trẻ”.

Những ngày đầu, cô còn nhiều bỡ ngỡ với việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ. Nhưng được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, cô dần thích nghi với môi trường mới. Thời điểm về trường, cô được giao nhiệm vụ làm Bí thư Đoàn trường. Ngày trong tuần thì bận rộn với công việc dạy học, cuối tuần thì phối hợp với Đoàn thanh niên P.3 đi quét rác, làm cỏ, trồng hoa, vẽ tranh tường, dọn dẹp vệ sinh sông, cống. Dẫu vậy, nhiệm vụ nào được giao cô An cũng nhiệt tình tham gia và hoàn thành.

Sau 11 năm công tác, cô An cho biết niềm vui mỗi ngày của cô là được đón những trẻ tinh nghịch, đáng yêu vào lớp và chứng kiến mỗi bé dần hình thành thói quen ngoan hiền, lễ phép. Đặc biệt là sự tiến bộ, tuy từng chút một, của những em có dấu hiệu tự kỷ, thiểu năng, chậm chú ý. Theo cô An, tính cách trẻ nhỏ năng động, ngây thơ, hồn nhiên. Lứa tuổi này dễ sợ hãi, tổn thương nên cô rất chú ý đến thái độ, lời lẽ của mình. Việc truyền thụ kiến thức cần nhiều phương pháp sinh động nhưng giáo án quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương và sự kiên nhẫn dành cho trẻ.

Kể về kỷ niệm đẹp mà đôi mắt cô giáo trẻ rưng rưng. Có những em lầm lì, ít nói, gia đình rất lo lắng. Cô An cũng không khỏi chạnh lòng vì cô luôn coi mình cũng là chị, là mẹ của các em. Trải qua một thời gian dài cả cô và trò cùng cố gắng thì các em mới cởi mở, hòa nhập. “Nhớ nhất là lần tôi nhận món quà bất ngờ từ một em thuộc diện khó gần, đó là một đóa hoa dâm bụt. Phụ huynh kể lại là khi đưa bé đến trường, lúc đi qua hàng rào cây xanh thì bé nằng nặc đòi dừng lại cho bằng được chỉ để hái một vài bông hoa dâm bụt tặng cô dịp 20.11. Món quà đã mang giá trị tinh thần rất lớn, vừa là niềm hạnh phúc vừa là động lực để tôi gắn bó nghề”, cô An bồi hồi.

Theo cô An, trẻ trong trường có nhiều em khó khăn. Cha mẹ bận lo chuyện kinh tế mưu sinh, nhiều trường hợp phụ huynh đi làm ăn xa, ít có thời gian kề cận các em. Nhiều trẻ đến trường, cô An không khỏi đau đáu, trăn trở trước sự thiệt thòi của các em. Hình ảnh cô bé nhà nghèo lâu chưa được ăn quà bánh, ngỡ bút sáp màu là kẹo ngọt khiến cô An day dứt đến tận bây giờ. Vì vậy, nhiều năm qua, cô cố gắng vận động nhà hảo tâm, phụ huynh nguồn sách vở, quần áo cũ, cặp da, quà bánh để tặng cho các em nhỏ thiếu thốn điều kiện.





Sáng tạo nhiều mô hình, đồ chơi ngộ nghĩnh khiến trẻ và đồng nghiệp mê

Cô An được trẻ quý mến không chỉ vì tính tình hiền hậu, giàu lòng nhân ái mà còn vì những tiết học của cô có nhiều điều thú vị, sinh động. Cô tận dụng các loại giấy carton, xốp, ống hút, gỗ, phế liệu nhựa rồi “hô biến” sáng tạo thành nhiều đồ dùng, mô hình, đồ chơi ngộ nghĩnh nhiều màu sắc. “Nhìn các bé thích thú vừa học vừa chơi, tôi rất hào hứng tìm tòi, sáng tạo thêm những ý tưởng mới. Nhà trường cũng rất khuyến khích nên tôi càng có thêm động lực”, cô An bày tỏ.

Ngoài những tiết học sôi nổi trong lớp, cô An còn tạo không gian trải nghiệm ngoài trời cho các bé. Một góc nhỏ sân trường được cô tận dụng làm vườn thuốc nam, thường xuyên cập nhật mới để dạy các trò hình ảnh thực tế các loài cây, cách chăm sóc, qua đó truyền tải bài học về tình yêu môi trường. Trong khi đó, ý tưởng được công nhận cấp tỉnh “Bé với ngôi nhà khoa học” là nơi mà các em nhỏ được tự tay thực hành những hiện tượng đời sống như sự đổi màu của nước, vật chìm - vật nổi, hạt nảy mầm...

Cô An cũng có nhiều đồ dùng dạy học đạt giải cao tại các cuộc thi cấp huyện, tỉnh Hậu Giang. Có những sản phẩm được học sinh vô cùng thích thú như mô hình Chiếc nón kỳ diệu, Ngôi nhà đa năng. Tâm huyết với nghề, cô An còn thực hiện ý tưởng hỗ trợ việc dạy học cho các giáo viên mầm non. Nổi bật là phần mềm dữ liệu chứa hàng loạt bài hát, câu đố, câu chuyện, bài thơ, hình ảnh. Khi cần, giáo viên chỉ cần click chuột vào thanh công cụ là có thể gặp văn bản cần tìm. Bên cạnh đó, cô An còn dành 2 tháng để thiết kế phần mềm Bảo vệ môi trường, chứa những tài liệu chuyên về nội dung giáo dục cho các bé tình yêu thiên nhiên, hướng dẫn tái chế rác thải, làm đồ dùng dạy học từ phế phẩm.

Cô Huỳnh Thị Thanh Nhàn (39 tuổi), dạy chung trường với cô An, cho biết trong trường cô An là một giáo viên dạy giỏi, nhiều lần nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của UBND tỉnh Hậu Giang. “Tuy trẻ tuổi nhưng cô An giỏi chuyên môn, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp. Tác phong cô nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Tôi ấn tượng nhất là cô An có đôi tay khéo léo, làm đồ dùng học tập không chỉ các trò mà đồng nghiệp cũng mê”.

Theo chị Trần Thị Trúc Phương, Bí thư Đoàn phường 3, (TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), cô An thường góp sức thực hiện xây dựng đô thị văn minh, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vui chơi cho thiếu nhi. Đặc biệt, với năng khiếu của mình, cô giáo An để lại nhiều dấu ấn trong các chương trình văn nghệ mang lại niềm vui tiếng cười cho bà con vào các dịp lễ, tết.