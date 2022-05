Có một nơi ‘bán’ cho người trẻ chút an nhiên

Đam mê hội họa từ năm học lớp 2, Thái Luận, anh chàng quê Gia Lai sinh năm 1990, vào TP.HCM để học Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM. Sau đó, Luận chọn ở lại và mở một xưởng tranh cho riêng mình. Họa sĩ tự do là một công việc đòi hỏi sự yên tĩnh và tính sáng tạo cực cao, tuy nhiên có những lúc áp lực công việc quá nhiều nên cũng giống như bao người trẻ đang bôn ba tại TP.HCM, Thái Luận rất mong muốn tìm cho mình một không gian an nhiên, yên tĩnh để nghỉ ngơi tâm trí.

Nạp năng lượng bình yên sau một ngày làm việc

Đó là lý do cho sự ra đời của tiệm trà An Nhiên ở Q.10 từ năm 2019 trong sự trăn trở của chính bản thân Thái Luận. “Thời thơ ấu tại quê hương, tiếp xúc với cỏ cây hoa lá hoang dã đã mang lại cho mình sự yên bình. Khi vào TP.HCM, đất chật người đông, bon chen vội vã, cộng thêm áp lực từ công việc vừa học vừa làm thời sinh viên, khi tay nghề được sự đón nhận của nhiều người thì đôi lúc khiến mình thấy áp lực và cạn kiệt năng lượng. Tâm trí mình lúc nào cũng nghĩ tới một điều gì đó yên bình như là quê hương. Mình cảm thấy TP.HCM là nơi dễ phát triển cho giới trẻ, có thể vươn lên cạnh tranh một cách bình đẳng, nên mình rất cần một nơi có năng lượng bình yên sau một ngày làm việc”, Thái Luận tâm sự.

Luận cho biết thêm: “Mình cảm thấy nó rất phù hợp với bản thân, từ đó mình muốn tìm hiểu, mở tiệm trà với mục đích mang tới sự an nhiên cho bản thân, bạn bè và cho tất cả mọi người cũng như mình được sống và làm việc trong môi trường nhẹ nhàng, thư thái, an yên mà mình đã từng mong muốn. Đây là chất liệu cần có sau mỗi ngày làm việc bận rộn để nhìn lại mình, sống chậm lại, có một tinh thần vững chãi”.

An nhiên nhưng không giới hạn chính mình

Tiệm trà được chia ra thành hai không gian thiết kế vừa có bàn ghế và vừa ngồi bệt theo thiền trà. Phong cách nhẹ nhàng, yên tĩnh, âm nhạc du dương sẽ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy dễ chịu. Tuy không gian nhỏ nhưng cách bày trí tạo ra nhiều góc nghệ thuật, phù hợp với những bạn hay thích chụp hình. Đặc biệt chính Thái Luận là người tự tay vẽ và trang trí cho tiệm.





Mỗi ngày tiệm sẽ cắm nhiều loại hoa tươi khác nhau cho khách hàng có cảm giác thiên nhiên dễ chịu. Thông điệp An Nhiên nhắm tới là mang tới sự trải nghiệm về mặt thẩm mỹ, không gian luôn luôn đổi mới vì thế 1-2 tháng sẽ thay đổi tranh một lần, tạo cho mọi người cảm giác luôn luôn mới lạ.

Chúng tôi đặt câu hỏi: "Một người trẻ muốn an nhiên phải chăng là đang tự giới hạn chính mình?". Luận thẳng thắn chia sẻ: “An nhiên là khi tâm không còn lao xao, chạy theo bên ngoài, không còn mong muốn cái này hay chống đối cái kia, khi chúng ta quay về bên trong để cảm nhận những gì đang diễn ra. An nhiên là khởi đầu của hạnh phúc. Khi có an nhiên là mình có bình yên, mình có an nhiên là cảm thấy nhẹ nhàng, không bế tắc, dễ dàng suy nghĩ, vượt qua trở ngại, khó khăn, không có lý nào mà bị giới hạn của bản thân mình. Nó giống như việc mình đang chuẩn bị sức khoẻ thể lực trước khi chạy quãng đường dài”.

Luận nhận thấy khách hàng đa số là bạn trẻ, đôi lúc tới một mình, họ ngồi trầm lặng thưởng thức những ly trà để suy nghĩ. Thái Luận nghĩ giới trẻ hiện nay đang gặp rất nhiều áp lực trong cuộc sống lẫn công việc, nên nhận thấy mô hình này rất phù hợp để chữa lành cho tâm hồn của các bạn.

“Cảnh yên thì tâm sẽ yên, ngồi ở đây các bạn có thể mở rộng lòng mình, trò chuyện tâm tình với nhau hơn, cũng có vài vị khách họ cảm thấy vượt qua được bế tắc, lấy lại được tinh thần cảm xúc. Đó cũng là động lực khiến mình cảm thấy hướng đi của mình đúng đắn vì mình không chỉ suy nghĩ bán cho họ một ly trà mà còn hơn thế nữa, mình bán cho họ cả một phút giây an nhiên trong cuộc đời, giúp được điều gì đó trong việc tỉnh thức”, Thái Luận chia sẻ thêm.