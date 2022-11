Có phân hóa đối tượng khi xử lý kỷ luật trong vụ Việt Á

Chiều 18.11, Ban Nội chính T.Ư tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Tại họp báo, thông tin về tiến độ và thời điểm "giải quyết dứt điểm" vụ án tại Công ty Việt Á, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Thái Học cho biết, vụ án tại Công ty Việt Á đang được các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo rất quyết liệt.

Tuy nhiên, vụ án này vi phạm rất rộng, đối tượng nhiều, liên quan tới nhiều cán bộ, đảng viên nên quá trình xem xét, xử lý đòi hỏi rất khẩn trương nhưng đồng thời cũng rất thận trọng.

"Cần phải đánh giá bối cảnh tình hình nào dẫn đến vi phạm và có phân hóa", ông Học nói và cho hay vừa qua Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương phân hóa đối tượng trong quá trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Kết luận vừa rồi là đường lối, chủ trương để trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật các vi phạm thì xem xét đánh giá điều, nguyên nhân bối cảnh, xem đối tượng nào xử lý nghiêm, đối tượng nào giảm nhẹ, đối tượng nào thuộc diện miễn kỷ luật.

Trong quá trình xử lý hình sự, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá toàn diện, xem xét cụ thể từng tình tiết, đánh giá tình tiết nào nào tăng nặng, giảm nhẹ, tình tiết nào hưởng chính sách khoan hồng.

Theo ông Học, hiện nay ở T.Ư, địa phương đang nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ xử lý.

"Chủ trương là sớm kết thúc. Nhưng để trả lời câu hỏi khi nào kết thúc thì rất khó trả lời. Vì có những vụ việc khởi tố điều tra, xử lý nhưng có những vụ việc còn đang trong quá trình xem xét, vận dụng quy định của Đảng, pháp luật để xử lý", ông Học nói và nhấn mạnh, chủ trương sẽ khẩn trương để giải quyết xong vụ Việt Á.





Vụ án tại Công ty Việt Á là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô rất lớn khi tới nay có tới hơn 90 bị can bị khởi tố, trong đó có tới 3 ủy viên T.Ư Đảng, gồm các ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế); Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBNT TP.Hà Nội), Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) đã bị khởi tố.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tới nay Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can; công an 21 địa phương khởi tố 24 vụ/63 bị can.

Đã đưa vụ Vạn Thịnh Phát vào diện theo dõi, chỉ đạo

Trả lời về quan điểm xử lý của Ban Chỉ đạo đối với vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo Phó trưởng ban Nội Chính T.Ư Nguyễn Thái Học, vụ án này đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

“Thường trực Ban Chỉ đạo cho rằng, sai phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp diễn ra trong thời gian khá dài”, ông Học cho hay, Thường trực Ban Chỉ đạo giao các cơ quan chắc năng làm rõ, xử lý.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra T.Ư sẽ có trách nhiệm kiểm tra cấp ủy tổ chức đảng nào liên quan. Còn cơ quan điều tra có trách nhiệm tập trung điều tra nội dung, đối tượng để sớm điều tra, đưa ra xử lý.

“Chúng ta làm đồng bộ kể cả cấp địa phương và T.Ư. Địa phương nào trong quá trình triển khai thực hiện các dự án có liên quan Vạn Thịnh Phát phải phát hiện xử lý, kể cả kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước”, ông Học nhấn mạnh.