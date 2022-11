Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 28.11.2022

- TAND cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Công Thìn (ngụ thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng, H.Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) theo phiếu chuyển (PC) 582/PC-TN ngày 12.10.2020; đơn của bà Võ Thị Ánh Ngọc (ngụ K4/67A, KP.5, ấp Tân Mỹ, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo PC 601/PC-TN ngày 12.10.2020.

- Bộ Công an chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ tại 05, ngách 219/64 Đinh Công Thượng, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) theo PC 583/PC-TN ngày 12.10.2020; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an chưa trả lời đơn của bà Hoàng Thị Minh Trang (ngụ tại thôn 3, xã Trung Châu, H.Đan Phượng, TP.Hà Nội) và bà Bùi Thị Như Quỳnh (ngụ tại 42/81 ngõ Trung Kính, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) theo PC 589/PC-TN ngày 12.10.2020; Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an chưa trả lời đơn của ông Phạm Ngọc Chiến (SĐT: 0792617555; ngụ tại Đồng Nai - đơn không ghi cụ thể địa chỉ liên hệ) theo PC 595/PC-TN ngày 12.10.2020.

- TP.HCM: TAND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Trung (ngụ tại ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi) theo PC 573/PC-TN ngày 12.10.2020; Công an H.Nhà Bè chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Hoàng (ngụ 5/38, tổ 4, ấp 1, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè) theo PC 574/PC-TN ngày 12.10.2020; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Đông và bà Lê Kim Tùng (ngụ B5/10, ấp 3, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) theo PC 579/PC-TN ngày 12.10.2020.





Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.