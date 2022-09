Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 31.8.2022

- Hà Nội: Tập đoàn dầu khí Việt Nam (18 Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) chưa trả lời đơn của ông Đàm Văn Dương (ngụ 602/97B Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 497/PC-TN ngày 28.8.2020.

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nho và bà Diệp Thị Kim Khoa (ngụ 35/90A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh) theo PC 407/PC-TN ngày 10.8.2020; Cơ quan CSĐT - Công an Q.5 chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ 23/3 TL54, KP.2, P.Thạnh Lộc, Q.12) theo PC 413/PC-TN ngày 10.8.2020; Công an Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của ông Trịnh Văn Giáp (ngụ 15 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình) theo PC 415/PC-TN ngày 10.8.2020; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Cao Hà Chánh (ngụ 7/17 Hưng Hóa, P.6, Q.Tân Bình) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 419/PC-TN ngày 10.8.2020.

- An Giang: UBND tỉnh An Giang chưa trả lời đơn của ông Diệp Thanh Hải và bà Huỳnh Minh Phượng (ngụ số 351, tỉnh lộ 954, khóm Long Hưng 1, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu) theo PC 423/PC-TN ngày 10.8.2020; UBND H.Thoại Sơn chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Long Khánh (ngụ ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 470/PC-TN ngày 26.8.2020.





Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.