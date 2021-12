Có thể sử dụng Bot để hoàn thành các nhiệm vụ trong Halo Infinite

Theo Kotaku, việc vượt qua các trận chiến của game bắn súng miễn phí Halo Infinite đã bị chỉ trích nặng nề vì quá chậm để lên cấp và nhưng lại chứa đầy những phần thưởng hấp dẫn. Mặc dù việc giành phần thưởng phải dựa vào khả năng chơi trò chơi của bạn, nhưng sẽ có mẹo để giúp tăng cấp thẻ nhanh hơn và từ đó hy vọng sẽ nhận được một số vật phẩm tốt hơn sớm hơn. Tất cả những gì bạn phải làm là chiến đấu với những con bot trong game.

Đây là một thủ thuật ít người chơi biết đến và vừa được tiết lộ bởi Paul Tassi của Forbes. Đó là một số thử thách hàng tuần trong Halo Infinite có thể được hoàn thành trong các trận đấu của AI Bot mà không cần phải thực hiện với những người chơi khác.

Trong Halo Infinite, các thử thách hàng tuần được chia thành 3 cấp độ. Các cấp độ cao như II và III sẽ mang lại phần thưởng với nhiều XP hơn nhưng đồng nghĩa với độ khó cũng cao hơn và yêu cầu người chơi hoàn thành chúng với những người chơi thực tế. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cấp độ không yêu cầu điều nói trên, vì vậy bạn có thể đi đến Bot Bootcamp để hoàn thành chúng.





Chìa khóa của vấn đề là hãy chú ý đến các thử thách liên quan đến chế độ PvP. Chúng không thể hoàn thành trong các trận đấu với bot. Vì vậy, những thử thách như ‘Kill Enemy Spartans with the Battle Rifle’ hoặc ‘Kill an Enemy Spartan with the Mangler’ có thể được hoàn thành với bot. Nhưng những thử thách như ‘Kill an Enemy Spartan with the Rocket Launcher in PvP’ hoặc ‘Win a Total Control Match in PvP’ chỉ có thể hoàn thành với những người chơi trực tuyến.

Việc lợi dụng các trận đấu với bot tuy không làm cho những trang bị có thể tốt hơn, nhưng hiện tại, đây là một mẹo nhỏ tiện lợi đã giúp tăng tốc độ vượt qua quá trình chiến đấu. Ngoài ra, không chỉ bot có thể giúp bạn hoàn thành một số thử thách hàng tuần mà người chơi còn phát hiện ra rằng nhiều thành tích Xbox cũng có thể được mở khóa khi chiến đấu với bot.