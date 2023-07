Cơn sốt ‘Barbenheimer’ cứu rỗi cơn khủng hoảng của Hollywood

Mùa hè năm nay, "Barbenheimer" đang là chủ đề được quan tâm nhất trong giới mộ điệu điện ảnh quốc tế và là hiện tượng của nền công nghiệp điện ảnh Hollywood. "Barbenheimer" được ghép từ tên của hai bộ phim điện ảnh đình đám: Barbie và Oppenheimer. Thay vì trở thành 2 bộ phim cạnh tranh nảy lửa vì ra mắt cùng thời điểm, Barbie và Oppenheimer lại đang cùng nhau nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và càn quét mặt trận phòng vé với những kỷ lục doanh thu chưa từng có tiền lệ.

Oppenheimer và Barbie đang thiết lập nhiều kỷ lục phòng vé chưa từng có tiền lệ trong tuần đầu ra mắt WARNER BROS, UNIVERSAL

Hiệp hội Các chủ rạp chiếu phim Mỹ (National Association of Theatre Owners) cho biết khoảng 200.000 người đã mua vé Oppenheimer và Barbie trong cùng một ngày. Cố vấn trưởng của hiệp hội, bà Jackie Brenneman, gọi cơn sốt "Barbenheimer" là "một hiện tượng chưa từng có" vì chủ đề của hai bộ phim rất khác nhau.

Tính đến chủ nhật tuần trước, Barbie thu về được 337 triệu USD trên toàn thế giới so với kinh phí sản xuất 145 triệu USD, thành công rực rỡ. Trong khi đó, Oppenheimer dẫu có kém hơn nhưng cũng mang về hơn 174 triệu USD doanh thu mở màn toàn cầu. Hai "ngựa chiến" này đã mang về cho Hollywood số tiền lên đến 235,5 triệu USD doanh thu nội địa và 511 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Điểm số của Barbie trên Rotten Tomatoes CHỤP MÀN HÌNH

Điểm cao vút của Oppenheimer trên Rotten Tomatoes CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Deadline thống kê đây là lần thứ tư ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ có tổng doanh thu nội địa đạt hơn 300 triệu USD. Đây cũng là mốc doanh thu mở màn cao nhất kể từ năm 2021, khi Spider-man: No way home mở màn với doanh thu 281,8 triệu USD. Nhìn chung, hai bom tấn này đã biến ba ngày cuối tuần qua thành "cuối tuần có doanh thu phòng vé cao nhất của Hollywood kể từ sau đại dịch" và là cuối tuần đạt doanh thu lớn thứ tư từ trước đến nay, chưa tính lạm phát. Ba phim có doanh thu cuối tuần cao nhất là hai phần tiếp theo của loạt phim: Avengers: Endgame (2019), Avengers: Infinity War (2018) và Star Wars: The Force Awakens (2015).

Barbie và Oppenheimer với hai sắc thái gần như đối lập hoàn toàn từ chủ đề, màu sắc, phong cách thể hiện, thông điệp lại cùng nhau làm nên chuyện và kéo khán giả ùn ùn ra rạp trong thời đại phim trực tuyến và các "vũ trụ điện ảnh" lên ngôi. Hai bộ phim này, với chất nguyên bản độc đáo đến từ đề tài lẫn phong cách tác giả đã sớm định vị được đối tượng khán giả của chúng là ai.

Barbie hút khán giả nhờ sự hồng hào, lung linh trong hình ảnh và câu chuyện dí dỏm, hiện đại WARNER BROS

Barbie, lấy cảm hứng từ hình tượng búp bê nổi tiếng nhất thế kỷ 20 rõ là một bộ phim "hồng hào" với phần nhìn long lanh, tuyệt mỹ chắc chắn chinh phục con tim phái nữ. Nó là ký ức tập thể của cả một thế hệ, của nữ giới đương thời. Nhưng để nâng cấp nó, ta cần một nhà làm phim như Greta Gerwig, người đã triệu tập sức mạnh của nữ giới và tầm nhìn đại chúng để biến Barbie thành một tác phẩm hiện sinh nhức nhối nhưng không kém phần vui nhộn, khôi hài và ngọt ngào.

Ở phía ngược lại, Oppenheimer lại là một bộ phim "đen" sặc mùi nam tính, nó nhắm vào chính trị, quân sự, những vấn đề đao to búa lớn của nhân loại. Oppenheimer đại diện cho thứ điện ảnh vĩ mô, khiến khán giả cảm giác nhỏ bé và há hốc mồm trước những khả năng điên rồ nhất mà phim ảnh có thể mang lại. Đó cũng là sở trường của Christopher Nolan, nhà làm phim đại tài đã dám chạm đến những vấn đề cao siêu nhất của nhân loại và mang chúng lên màn ảnh rộng, từ trí tuệ nhân tạo, du hành thời gian, du hành vũ trụ…

Oppenheimer là bộ phim tầm vóc vĩ mô và "hack não" đúng phong cách Christopher Nolan UNIVERSAL

Cả Greta Gerwig và Christopher Nolan đều là những "auteur" - tức tác giả chi phối toàn bộ tầm nhìn tác phẩm, có sự nhất quán trong phong cách nghệ thuật chứ không đơn thuần là một đạo diễn. Hai bộ phim của họ, ra mắt trong cùng một thời điểm được ví như hai mặt âm - dương của thế kỉ 21. Nhưng cơn sốt "Barbenheimer" lợi hại ở chỗ, đông đảo khán giả không chọn một trong hai mà khao khát được thưởng thức cả hai tác phẩm. Barbie và Oppenheimer đều nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt của giới phê bình, thậm chí còn được coi là hai ứng cử viên sớm của mùa giải Oscar năm sau.

Bên cạnh đó, "Barbenheimer" cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội, được cư dân mạng ghép hình, chế ảnh, đăng bài nhiệt thành. Hiệu ứng truyền miệng của hai bộ phim đều rất tốt, thậm chí đủ sức để trở thành một chiến dịch marketing - truyền thông không công cho nhà phát hành. Song, thành công bùng nổ của Barbie và Oppenheimer đang định vị lại xu hướng phim hè, phim bom tấn của Hollywood.

Christopher Noan trên phim trường Oppenheimer UNIVERSAL

Nữ đạo diễn Greta Gerwig tiếp tục chứng minh thực lực ở những bộ phim khai thác về nữ giới WARNER BROS

Những bộ phim thuộc các thương hiệu điện ảnh lớn như Marvel, DC, Fast & Furious, Indiana Jones hay thậm chí Mission Impossible ra mắt năm nay rõ ràng không thể địch lại sức hút của "Barbenheimer". Khán giả vẫn yêu và sẵn sàng ra rạp thưởng thức những bộ phim mang tính nguyên bản. Họ như được giải khát sau thời gian dài cứ phải nhai đi nhai lại những bộ phim siêu anh hùng hay hành động cùng mô típ y hệt nhau, hoặc xem phim trong trạng thái "biết tuốt" với những phim live-action được các studio lớn "vắt sữa" từ nguồn nguyên liệu có sẵn.

Ảnh cộng đồng mạng thiết kế để nói về hiện tượng "Barbenheimer" TWITTER

Và như tờ Variety nhận định: "Barbenheimer sẽ đứng vững như một hòn đá di tích, nhắc nhở mọi người lý do tại sao chúng ta đi xem phim: không chỉ để hồi tưởng lại những ký ức tập thể mà còn được đi sâu vào một tầm nhìn, để được sống cuộc đời khác được thành hình từ sáng tạo của những người nghệ sĩ. "Pháo hoa sẽ nổ" khi chúng ta đồng thuận trao cho người nghệ sĩ tấm giấy phép được đi theo "nàng thơ" của họ, để thể hiện sự phấn khích bộc lộ những gì nằm trong tâm hồn họ. Mọi thứ khác chỉ là thuật toán".