Con trai gốc Việt của Angelina Jolie theo đuổi nghệ thuật

Theo thông tin độc quyền được PageSix đăng tải hôm 18.1, Pax Thiên - con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt, đang phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Để tránh gây sự chú ý và bị mang tiếng dựa hơi cha mẹ nổi tiếng, chàng trai 19 tuổi sử dụng nghệ danh Embtto và âm thầm sáng tạo nghệ thuật trong thời gian qua. Nguồn tin của trang báo cho biết quý tử nhà Jolie-Pitt chủ yếu sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật thị giác theo trường phái trừu tượng, sử dụng quy trình truyền thông số và truyền thông hỗn hợp. Pax không coi đây chỉ là một sở thích hay cuộc dạo chơi mà rất nghiêm túc với công việc của mình. Cậu đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tại một phòng trưng bày ở Tel Aviv (Israel).

Pax Thiên vốn có niềm đam mê với nghệ thuật. Trước khi theo đuổi con đường sáng tạo riêng, Pax từng làm việc cùng Angelina Jolie trong dự án First They Killed My Father (2017) thực hiện ở Campuchia. Thời điểm đó, cậu phụ trách chụp lại các cảnh quay và những khoảnh khắc ở hậu trường. Năm 2022, Pax Thiên cũng đồng hành cùng mẹ trên trường quay bộ phim Without Blood do Jolie làm đạo diễn. Chàng trai 19 tuổi giữ vai trò trợ lý đạo diễn, giúp mẹ kết nối, trao đổi với các bộ phận khác trong đoàn phim. Nữ diễn viên Hollywood khen ngợi quý tử gốc Việt rất chăm chỉ trên trường quay.





Pax Thiên (tên tiếng Việt là Phạm Quang Sáng) sinh năm 2003, được vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi hồi 2007 tại TP.HCM. Cậu tốt nghiệp cấp ba vào tháng 6.2021 song khác với hai người con lớn còn lại, Angelina Jolie kín tiếng về dự định của quý tử gốc Việt sau khi cậu hoàn thành chương trình trung học. Pax được mô tả là người có tính cách hướng nội và không thích thu hút sự chú ý từ đám đông. Cậu từng vắng mặt trong lễ tốt nghiệp trung học vì không muốn trở thành tâm điểm đồng thời là người con duy nhất không tham gia trong chuỗi hoạt động quảng bá bộ phim Eternals của Angelina Jolie hồi cuối năm 2021.

Pax Thiên là người con đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Trong khi đó, con trai cả của họ là Maddox đang theo học ngành hóa sinh tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), cô con gái lớn Zahara vừa trở thành sinh viên của Spelman College (Mỹ). Ba người con còn lại của cặp đôi vẫn đang học trung học.