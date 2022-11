Con vặn mình, ngủ không sâu giấc: Mẹ phải làm sao?

Nguyên nhân có thể do trẻ thiếu một số chất; bị kích thích thần kinh hoặc bé bị khó chịu trong hệ tiêu hóa.

Mẹ nên: tạo môi trường thân thiện với giấc ngủ của trẻ. Nếu trẻ gồng mình kèm nôn ói, sụt cân, quấy khóc bất thường nên cho trẻ đi khám bác sĩ. Đồng thời, nên bổ sung cho bé những sản phẩm hỗ trợ thuần thực vật giúp bé có giấc ngủ tốt hơn.





TPBVSK Fitobimbi Sonno kết hợp của 3 loại dịch chiết thực vật: hoa Lạc tiên tây, hoa Đoạn lá bạc, Tía tô đất làm an dịu tiêu hóa, thư giãn tinh thần giúp bé say giấc suốt đêm. Sản phẩm không chứa các chất dễ gây dị ứng, an toàn cho bé.

Tổng đài tư vấn: 1800 8070

Website: https://fitobimbi.vn/san-pham/sonno/

Fanpage: https://www.facebook.com/giupbengungon