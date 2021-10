Công an Đồng Nai: Mong sớm gặp lại bà con sau khi hết dịch bệnh

Chiều 5.10, khoảng 15.000 người tập trung tại sân vận động Đồng Nai. Đã lâu rồi sân vận động này mới đón tiếp lượng người lớn đến như vậy. Tất nhiên mọi người không phải đến để cổ vũ bóng đá, mà toàn bộ đang chờ lực lượng CSGT của Công an Đồng Nai dẫn đường về quê ở miền Tây.

Theo kế hoạch, thời gian xuất phát là 17 giờ, nhưng đến 16 giờ 30 phút trời bắt đầu kéo mây đen. Lo sợ trời mưa ảnh hưởng đến hành trình hồi hương và người dân cũng đã tập trung đông đủ, nên đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quyết định cầm micro cho lệnh xuất phát.

“Chúc bà con lên đường thượng lộ bình an. Mong sớm gặp lại bà con để hoạt động sản xuất sau khi hết dịch bệnh”, tiếng đại tá Đạt vang qua micro.





Dòng người từ từ tiến ra quốc lộ, cùng với đó là hàng ngàn cánh tay giơ lên vẫy chào. Hai bên đường, ngoài lực lượng công an giữ trật tự thì còn ra rất nhiều người dân Đồng Nai ra đưa tiễn. Mọi người vừa vẫy tay chào vừa liên tục hô to “đi về bình an, hết dịch gặp lại, hết dịch gặp lại”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong ngày 5.10, đơn vị này đã tổ chức 4 chuyến đưa tổng cộng khoảng 20.000 người dân có nguyện vọng về quê, 2 chuyến buổi sáng và 2 chuyến buổi chiều, gồm đi miền Trung, miền Tây, Tây nguyên.