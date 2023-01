Công an Thanh Hóa triển khai phạt nguội các trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Ngày 6.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bắt đầu từ hôm qua (5.1), lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh này đã triển khai phạt nguội các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ đối với ô tô, xe máy.

Kế hoạch này được Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 1.1, nhằm xử lý người điều khiển phương tiện không chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, như: không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình; đỗ, dừng, chuyển hướng không đúng quy định...

Lực lượng công an các địa phương sẽ thu thập hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống thông tin, hình ảnh từ camera của Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Thanh Hóa; hệ thống camera giám sát an ninh trật tự; hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.





Hình thức phạt nguội được triển khai tại tất cả các địa phương trong tỉnh, đặc biệt trên các tuyến phố, tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở TP.Thanh Hóa, TP.Sầm Sơn, TX.Nghi Sơn và TX.Bỉm Sơn.

Trước đó, từ ngày 1.1.2021, Công an TP.Thanh Hóa đã triển khai phạt nguội đối với các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ hình ảnh qua hệ thống camera giám sát, nhiều trường hợp không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, đánh võng bị Công an TP.Thanh Hóa xử phạt hành chính.