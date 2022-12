Công an thông tin vụ siêu xe Ferrari va chạm với xe máy khiến 1 người chết

Chiều 19.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác của ngành công an năm 2022.

Buổi họp báo do thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì, có sự tham gia của lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP.Hà Nội.

Tại họp báo, thông tin về vụ siêu xe Ferrari mang biển ngoại giao va chạm với xe máy khiến 1 người chết, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho hay ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an TP.Hà Nội đã giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội trực tiếp điều tra.

Đến thời điểm hiện tại, PC02 Công an TP.Hà Nội đã gửi 3 trưng cầu giám định, gồm trưng cầu giám định về nồng độ cồn và ma túy; trưng cầu về cơ chế hình thành dấu vết vụ tai nạn và quyết định trưng cầu đối với hội đồng thẩm định giá về thiệt hại tài sản trong vụ tai nạn.





Theo trung tướng Nguyễn Hải Trung, vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ. Khi có kết quả điều tra, tài xế vi phạm luật nào thì sẽ xử lý theo luật đấy.

“Tài xế vi phạm luật hình sự thì xử lý hình sự, vi phạm luật hành chính thì xử lý hành chính”, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho hay.

Trước đó, khoảng 4 giờ 35 sáng 31.10, tại đường Lê Quang Đạo, đoạn gần khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), siêu xe Ferrari 488 mang biển số ngoại giao do anh H.B.V (25 tuổi) điều khiển đã va chạm với xe máy do ông Lê Đình H. (58 tuổi, trú tại P.Phú Lương, Q.Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng.