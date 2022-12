Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can buôn lậu 6 container nhôm phế liệu

Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.12 triệt phá vụ 'vu khống' để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law. Công an phát hiện hàng chục nhân viên gọi điện đe dọa, chửi bới người vay tiền để đòi nợ.