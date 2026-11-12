Công an TP.HCM trục xuất 115 công dân Campuchia cư trú trái phép

Theo đó, thực hiện quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia nhập cảnh, cư trú trái phép, ngày 11.11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng tổ chức bàn giao toàn bộ số người nước ngoài trên cho phía Campuchia an toàn, đúng quy định pháp luật.

Trục xuất 115 công dân Campuchia nhập cảnh, cư trú trái phép về nước ẢNH: C.A

Đây là kết quả từ quá trình rà soát, triệt phá đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, ngày 25.8, PA08 phối hợp Công an phường Tân Hiệp (TP.HCM) kiểm tra hành chính 2 cơ sở lưu trú tại khu phố Ông Đông (phường Tân Hiệp) gồm: nhà trọ Hoàng Anh 1 (tổ 2) do Nguyễn Văn Công làm chủ và nhà trọ Nguyễn Viết Bình (tổ 1) do Phạm Thị Thơm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 115 người mang quốc tịch Campuchia đang lưu trú nhưng cả 2 cơ sở đều không thực hiện khai báo tạm trú nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348 bộ luật Hình sự. Nhóm bị can gồm 4 người Việt Nam (Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Thơm, Trương Hoàn Vũ, Hồ Thị Vẹn) và 2 người Campuchia (Serng Kumpheak Many, Kung Kimseng).

Cơ quan chức năng tổ chức bàn giao toàn bộ số người nước ngoài trên cho phía Campuchia an toàn, đúng quy định pháp luật ẢNH: C.A

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú trên địa bàn cần chấp hành nghiêm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài, tuyệt đối không chứa chấp người quá hạn tạm trú, nhập cảnh hoặc lao động trái phép; mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.