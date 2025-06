Công an Vĩnh Phúc không khởi tố vụ cư dân tố bị hành hung, cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc cư dân chung cư Forest in the Sky (TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) tố bị đánh, cướp tài sản xảy ra từ năm 2024.

Người tố cáo là bà H.T.P (48 tuổi), cư dân chung cư Forest in the Sky.

Trong đơn, bà P. cho biết, khoảng 17 giờ ngày 11.8.2024, sau khi rời căn hộ, bà bị một nhóm người lạ mặt đeo khẩu trang đen tiếp cận rồi lôi vào cầu thang bộ tầng 4. Tại đây, bà bị nhóm người này hành hung, bịt miệng, khống chế tay chân và bị cướp một chiếc iPhone 14 Pro Max.

Nhóm người lạ mặt tự ý xông vào căn hộ của cư dân ẢNH: Đ.X

Tiếp nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh và xác định nhóm người lạ mặt mà bà P. tố cáo là nhóm nhân viên bộ phận an ninh của Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải.

Nhóm này có hành vi tiếp cận, kéo bà P. từ hành lang vào cầu thang bộ tầng 4 tòa nhà Forest in the Sky để "giải quyết, ngăn chặn những ảnh hưởng, thiệt hại do bà P. treo băng rôn, vi phạm quy chế hoạt động của tòa nhà Forest in the Sky nhưng chưa gây ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng đến bà P.".

Cạnh đó, trong quyết định không khởi tố vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, hành vi lấy chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max trên tay bà P. tại chiếu nghỉ cầu thang bộ tầng 4, mang lên đặt ở gần túi rác tại chiếu nghỉ cầu thang bộ tầng 5 của nhân viên an ninh chỉ để ngăn chặn bà P. dùng điện thoại quay, chụp nhóm nhân viên.

Cảnh sát cho rằng nhóm nhân viên không có ý thức, mục đích chiếm đoạt tài sản nên không cấu thành tội cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, ngoài bà P., một số cư dân ở chung cư Forest in the Sky cũng tố cáo về việc bị đánh đập, đe dọa sau khi nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thành lập ban quản trị để quản lý, vận hành các phần diện tích, hệ thống và trang thiết bị thuộc sở hữu chung.

Nhiều lần bị từ chối, nhóm cư dân đã treo băng rôn lên căn hộ của mình để đòi quyền lợi.