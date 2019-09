40 triệu máy in phun Epson được bán ra toàn cầu

Tháng 10.2010, Epson lần đầu giới thiệu dòng máy in phun liên tục năng suất cao tại Indonesia. Đến năm 2018 đã mở rộng ra 150 thị trường toàn cầu. Với việc thiết lập sự hiện diện ban đầu tại những nền kinh tế mới nổi, sau đó lấn sân sang các quốc gia phát triển, Epson đã chứng kiến sự tăng trưởng thị phần đáng kể của dòng máy in phun năng suất cao trong toàn bộ thị trường máy in phun mỗi năm. Theo báo cáo của IDC, từ năm 2010-2018 Epson liên tiếp dẫn đầu thị phần máy in phun liên tục năng suất cao.

Trong năm 2019, Epson sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi từ máy in sử dụng hộp mực sang máy in phun liên tục năng suất cao tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác hại đến môi trường. Đại diện Epson cũng cho biết sẽ đẩy nhanh sự thay thế dòng máy in laser trên thị trường bằng dòng máy in phun văn phòng tốc độ cao...