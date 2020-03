79% doanh nghiệp tại Đông Nam Á chú trọng cải thiện an ninh mạng

Kết quả phỏng vấn các nhà lãnh đạo kinh doanh công nghệ thông tin trên toàn cầu, bao gồm gần 300 doanh nghiệp tại Đông Nam Á cho thấy 96% các máy trạm trong khu vực Đông Nam Á đã cài đặt các giải pháp bảo mật điểm cuối, cao hơn một chút so với mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương - với 92%, và tỷ lệ trung bình toàn cầu là 87%.

Về nhân lực đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, gần 39,8% doanh nghiệp ở Đông Nam Á có từ 2 - 9 nhân viên IT. 6,7% doanh nghiệp cho rằng chỉ cần 1 nhân viên IT là đủ để quản lý toàn bộ hoạt động an ninh mạng.