AI bất ngờ phát hiện tranh giả của họa sĩ nổi tiếng

Sau quá trình phân tích, hệ thống Art Recognition kết luận Samson và Delilah không phải là tác phẩm nghệ thuật gốc của Rubens, với xác suất lên đến 91,78%. Để có được kết quả này, AI đã so sánh bức Samson và Deliah với 148 bức tranh đã qua kiểm định của Rubens. Ngược lại, AI cũng từng xác nhận bức A View of Het Steen in the Early Morning (tạm dịch: Quang cảnh Het Steen lúc sáng sớm) thuộc về danh họa người Flemish với xác suất 98,76%.