Amazon đóng cửa dịch vụ hỗ trợ qua video cho máy tính bảng Fire

Theo Neowin, Giám đốc điều hành của công ty Jeff Bezos đã trình diễn tính năng gọi video Mayday trong một cuộc họp vào tháng 9.2013 và hy vọng rằng tính năng này sẽ được nhiều người dùng yêu thích. Amazon sau đó tuyên bố rằng thời gian đáp ứng cho Mayday giảm xuống còn khoảng 9 giây, vượt qua chính mục tiêu đặt ra ban đầu của hãng là 15 giây, và nó đã được sử dụng bởi khoảng một phần ba lượng người dùng thiết bị Fire.

Mayday cho phép người dùng sử dụng tính năng trò chuyện video với các đại diện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Amazon chỉ bằng cách nhấn nút trên thiết bị. Vì mục đích bảo mật, công ty cho biết người hỗ trợ sẽ không thể nhìn thấy người dùng ở đầu bên kia của cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên với sự phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo và hệ thống hỗ trợ tự động, dịch vụ này đã không còn phù hợp. Amazon đã đầu tư mạnh vào trợ lý giọng nói Alexa có khả năng cung cấp một số hỗ trợ khách hàng cho người dùng loa Echo và các thiết bị khác. Alexa hiện cũng có sẵn trên máy tính bảng Fire.

Tính năng này sẽ không còn hiện diện trên các thiết bị Fire trong tháng này và người dùng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua email, điện thoại và chat.

Amazon cũng cho biết rằng người dùng có thể tìm thấy phần hướng dẫn sử dụng (User Guide) và các video clip trợ giúp (Help Videos) trong phần trợ giúp (Help) của thiết bị. Mục Help này sẽ xuất hiện khi người dùng vuốt màn hình từ trên xuống hoặc nhấn vào ứng dụng Help trên màn hình chính.

Trong trường hợp người dùng muốn hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị, Amazon cho biết họ nên liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng, những người sẽ có thể trợ giúp thông qua tính năng chia sẻ màn hình của máy tính bảng Fire.