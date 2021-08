Amazon mua dữ liệu sinh trắc học khách hàng với giá 10 USD

Theo TechCrunch, năm ngoái, Amazon giới thiệu máy quét sinh trắc học Amazon One để khách hàng mua đồ bằng cách quét lòng bàn tay. Tháng 2 năm nay, công ty triển khai máy quét ở chuỗi cửa hàng tạp hóa và hiệu sách trên khắp Seattle (Mỹ). Kể từ đó, Amazon tiếp tục mở rộng công nghệ quét sinh trắc học sang các cửa hàng trên khắp nước Mỹ, gồm New York , New Jersey, Maryland và Texas.