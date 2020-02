Amazon rút khỏi triển lãm di động MWC 2020

MWC là sự kiện di động lớn nhất toàn cầu trình diễn những đổi mới lớn trong lĩnh vực công nghệ di động. Dù vậy, dịch cúm do virus Corona chủng mới đã khiến một số công ty lớn trong lĩnh vực di động cảm thấy không an toàn và quyết định rút lui. Các công ty như Apple, Google và Nintendo đã tạm thời đóng cửa văn phòng và phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng do virus Corona.