Apple có thể hủy phát triển iPhone SE thế hệ 2

Theo PhoneArena, rất nhiều tin đồn về iPhone SE 2 đã được đăng tải trong thời gian qua, nhưng đến nay Apple vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc công ty đang phát triển sản phẩm này. Sau khi đưa ra thiết kế phụ kiện vỏ bảo vệ hay miếng dán màn hình cho iPhone SE 2, giờ đây Olixar lại cung cấp thông tin cho thấy khả năng tồn tại của iPhone SE là khá mơ hồ.

Olixar giải thích, sở dĩ Apple làm điều này vì hãng đang muốn tập trung mọi nỗ lực vào các mẫu iPhone lớn hơn dựa trên thiết kế của iPhone X ra mắt vào mùa thu năm nay nên công ty tạm gác công việc phát triển iPhone SE 2. Nhưng nhìn xa hơn khi iPhone SE 2 không ra mắt vào năm nay, nó có vẻ gần như sẽ không bao giờ xuất hiện. Bởi lẽ ngành công nghiệp đã chuyển sang điện thoại lớn hơn trong một thời gian, trong khi sự xuất hiện của iPhone SE gốc vào năm 2016 cũng chỉ là bước thử nghiệm của Apple. Nếu tìm kiếm được chỗ đứng, công ty sẽ tiếp tục phát triển, và ngược lại.

Trước đó Olixar cho biết iPhone SE 2 không lớn hơn so với bản gốc, tuy nhiên do thiết kế viền mỏng hơn nên phần màn hình của máy có kích thước rộng hơn. Bên cạnh đó, nó cũng đi kèm notch như iPhone X. Dựa vào nguồn tin của mình, Olixar đã phát triển loạt vỏ bảo vệ và miếng dán màn hình, tuy nhiên kế hoạch đã dừng lại do chính nguồn tin này tiết lộ Apple đã hủy bỏ iPhone SE 2.

Ở thời điểm hiện tại, rất khó để có thể xác nhận liệu iPhone SE 2 có thật sự tồn tại trên thị trường trong tương lai hay không bởi xu hướng của người dùng đã chuyển sang smartphone màn hình lớn, trong khi những sản phẩm cỡ nhỏ chỉ phù hợp cho phân khúc giá rẻ, còn iPhone SE 2 lại là một sản phẩm tầm trung.