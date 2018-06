Apple khởi động chiến dịch quảng cáo hoành tráng cho máy tính Mac

Theo MacRumors, chiến dịch của ‘nhà táo’ có tên gọi Behind the Mac gồm những đoạn clip dài khoảng một phút kể về những nhân vật nổi bật sử dụng chiếc máy tính Mac của hãng để làm nên những điều tuyệt vời.

Apple ra mắt bốn đoạn clip đầu tiên trong chuỗi series quảng cáo Behind the Mac. Đoạn quảng cáo đầu tiên có tên gọi “Story of an Artist” cho thấy nhiều người sử dụng Mac như một phần trong quy trình sáng tạo của họ. Ba đoạn video còn lại tập trung vào người dùng từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đoạn clip thứ hai kể về nhiếp ảnh gia Bruce Hall, người bị hội chứng “mù dở” - thuật ngữ chỉ những người mắt quá kém, sử dụng máy Mac và iPhone của mình để giúp ông nhìn thấy những điều mà trước đây đối với ông là ngoài tầm với. Một số tác phẩm của Hall hiện là một phần quan trọng trong bộ sưu tập thường trực của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Video thứ ba kể về nghệ sĩ âm nhạc Grimes sử dụng máy Mac từ đầu đến cuối để viết tất cả nhạc, chỉnh sửa video và tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.

Đoạn clip cuối cùng nói về nhà phát triển ứng dụng Peter Kariuki sử dụng chiếc máy tính Mac để viết ra ứng dụng SafeMotos giúp kết nối hành khách với các tài xế xe máy. Ứng dụng này sẽ giám sát tài xế trên đường đi để phát hiện các thói quen lái xe không an toàn và giúp họ cải thiện để trở thành những tài xế tốt hơn.

Hiện các đoạn video này được Apple đưa lên website ở địa chỉ https://www.apple.com/mac.