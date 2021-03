Apple là hãng bán máy tính bảng lớn thứ ba ở Ấn Độ năm 2020

Theo MacRumors, trong năm 2020, Apple thay thế nhà sản xuất nội địa Ấn Độ iBall để trở thành công ty phân phối máy tính bảng lớn thứ ba tại nước này. So với năm 2019, Apple chứng kiến các doanh số iPad của mình tăng 13%, nhưng vẫn vật lộn với tình trạng còn hàng trong suốt cả năm.

Mặc dù vậy, Apple lại tụt hạng so với các đối thủ gần nhất của mình. Lenovo và Samsung, hai nhà sản xuất máy tính bảng hàng đầu ở Ấn Độ, chứng kiến lượng xuất xưởng của họ tăng hơn 150% mỗi hãng so với năm 2019. Một yếu tố góp phần quan trọng là cả hai công ty đều cung cấp máy tính bảng giá rẻ hơn so với dòng iPad của Apple.

Năm 2020 chứng kiến hàng triệu sinh viên làm việc tại nhà, việc doanh số iPad và các máy tính bảng khác tăng mạnh mẽ phần lớn phản ánh thực tế mới về việc học tại nhà. Apple đã phát hành iPad giá rẻ mới trong năm, cùng với iPad Air được thiết kế lại. Việc ra mắt các mẫu iPad mới và cửa hàng trực tuyến của Apple tại Ấn Độ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng thị phần cho công ty.