Apple Maps cải tiến hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ số

Theo Engadget, Apple đã đại tu ứng dụng Maps trên iOS 13 với các khu vực California và Texas được tân trang lại. Giờ đây, công ty mở rộng khu vực tân trang đến khắp các vùng đông bắc nước Mỹ. Điều này bao gồm New York, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Delwar, Vermont, New Hampshire, Maine, Washington DC, cũng như các khu vực thuộc Virginia và West Virginia, với nội dung bản đồ hiển thị một cách chi tiết hơn.