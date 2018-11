Apple mất 70 tỉ USD sau khi công bố kết quả kinh doanh

Theo CNBC, lý do là vì Apple không đạt kỳ vọng về số liệu lô hàng iPhone giao đi, công bố dự báo không mấy khả qua và thực hiện nhiều thay đổi trong cấu trúc báo cáo. Hãng Mỹ dự kiến tổng doanh thu quý 1/2019 trong khoảng 89 - 93 tỉ USD, thấp hơn chỉ một chút so với mức ước tính của giới phân tích là 93,02 tỉ USD.



Trong quý 4/2018, doanh thu hãng "táo khuyết" đạt 62,9 tỉ USD, doanh số iPhone đạt 46,89 triệu chiếc, thấp hơn mức 47,5 triệu chiếc do FactSet và StreetAccount dự báo. Giá bán trung bình của iPhone là 793 USD, tăng 28% so với năm ngoái và cao hơn nhiều so với mức 750,78 USD cũng được FactSet và StreetAccount dự báo.

Doanh số iPhone bán ra không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này kéo dài xu hướng tăng trưởng rất nhẹ mà Apple trải qua trong những quý gần đây. Để bù đắp tăng trưởng yếu, Apple tăng giá bán iPhone, thúc đẩy giá bán trung bình và lợi nhuận tổng thể tăng.

Số liệu giá bán trung bình cao như trên có thể cho thấy doanh số iPhone Xs, có giá khởi điểm là 999 USD và iPhone Xs Max, giá khởi điểm là 1.099 USD mạnh mẽ. Cả hai mẫu này ra thị trường chỉ một tuần trước khi kết thúc quý có tháng 9. Số liệu cũng cho thấy người dùng đang đổ xô mua thiết bị giá cao hơn.

Từ báo cáo kết quả kinh doanh quý sau, Apple sẽ không báo cáo cụ thể doanh số iPhone, iPad và Mac - ba dòng sản phẩm chính được chú ý.

Về mảng dịch vụ, Apple đạt doanh thu 9,98 tỉ USD, tăng 27% so với cách đây một năm song lại không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích là 10,2 tỉ USD. Danh mục doanh số dịch vụ của Apple gồm doanh số App Store, số lượng đăng ký Apple Music và bộ nhớ iCloud. Doanh thu dịch vụ còn bao gồm doanh thu từ các công cụ thanh toán kỹ thuật số của hãng như Apple Pay.

Kết phiên giao dịch 1.11 (giờ Mỹ), cổ phiếu Apple có giá 222,22 USD. Bất chấp kết quả kinh doanh không hẳn tệ như trên, cổ phiếu Apple vẫn giảm mạnh 7% xuống còn 206 - 207,81 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ. Vốn hóa thị trường của hãng có lúc hạ về dưới 1.000 tỉ USD khi mất đến 70 tỉ USD. Dù vậy sau đó, Apple tăng lại để giữ vững ngôi doanh nghiệp nghìn tỉ đô duy nhất của Mỹ từ tháng 8 đến nay.