Apple mở bán bản iPhone 8 và 8 Plus tân trang

Theo PhoneArena, Apple hiện chào bán các phiên bản tân trang của iPhone 8 và 8 Plus trên cửa hàng của mình, mặc dù còn hạn chế với một số tùy chọn. Người dùng có thể chọn các biến thể 64 GB màu vàng và xám của iPhone 8 với giá 499 USD.

Đối với iPhone 8 Plus, cửa hàng của Apple hiện tại chỉ có phiên bản màu xám với bộ nhớ trong 64 GB, cùng mức giá 599 USD. Con số này giảm 100 USD so với giá iPhone 8 Plus 64 GB mới.

Mặc dù đây không phải là những mức giá tốt nhất nhưng quan trọng hơn nó bán trực tiếp từ Apple, có nghĩa người dùng có thể mang nó đến một cửa hàng Apple hoặc trung tâm sửa chữa ủy quyền để được bảo hành nếu có sự cố, và chính sách bảo hành sẽ kéo dài 1 năm.

Hàng tân trang (refurbished) là thuật ngữ để nói đến một sản phẩm khi sản xuất ra chưa đạt được yêu cầu của nhà sản xuất, hàng trưng bày, hàng bị lỗi kỹ thuật nhỏ... sau đó được nhà sản xuất gom lại và sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn của từng nhà sản xuất gốc.

Được biết, iPhone 8 và 8 Plus là những mẫu smartphone trang bị chip A11 Bionic mạnh mẽ như trên iPhone X. Trong khi iPhone 8 chỉ có camera đơn phía sau thì iPhone 8 Plus mang đến tính năng camera kép, hỗ trợ chế độ chụp chân dung với hiệu ứng ánh sáng khá tốt.