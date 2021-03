Apple Music ra mắt tính năng giúp người bị rối loạn giọng nói

Theo báo cáo của BBC News, dự án sử dụng các thuật toán để xác định các bài hát lặp lại âm thanh mà những người mắc chứng rối loạn ngôn ngữ khó phát âm.

Báo cáo cho biết: “Cứ 12 trẻ em ở Anh thì có một trẻ gặp phải một số dạng rối loạn âm thanh - giọng nói (SSD)”. Trẻ bị rối loạn âm thanh có thể được giúp đỡ bằng một số biện pháp trị liệu, bao gồm lặp lại các âm như ch, s và z. Cho đến nay, 173 bài hát đã được chọn để sử dụng trong các danh sách phát hiện có, bao gồm Don’t Start Now của Dua Lipa và Right Now của Fatboy Slim.

Bằng cách sử dụng thuật toán, Apple Music đã phân tích lời của 70 triệu bài hát trong danh mục của mình để chọn ra những bài hát lặp lại chúng thường xuyên nhất.

Người dùng sẽ tìm thấy 10 danh sách phát khác nhau với các bài hát thường lặp lại các âm sau: ch, d, f, g, k, l, r, s, t, z. Mặc dù danh sách phát chỉ có các bài hát tiếng Anh nhưng mọi người đều có thể truy cập chúng trên Apple Music. Bạn chỉ cần tìm kiếm Saylists và nhấn vào tùy chọn Playlists trong ứng dụng Apple Music.