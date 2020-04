Apple ngừng bán iPhone 8 và 8 Plus

Nhưng đáng chú ý là sự biến mất của iPhone 8 Plus, đặc biệt khi Apple không ra mắt iPhone SE Plus. Điều này có nghĩa, nếu người dùng muốn một chiếc iPhone với màn hình 5,5 inch và nút Home, họ sẽ tìm đến các nhà bán lẻ bên thứ ba để mua sản phẩm.

Nếu muốn kích thước lớn như iPhone 8 Plus, tùy chọn duy nhất của người dùng là iPhone 11 Pro Max có giá cao hơn rất nhiều. Cả iPhone XR và iPhone 11 đều có kích thước lớn như iPhone 8/SE nhưng không bằng iPhone 8 Plus. Lưu ý, trong khi kích thước tổng thể của iPhone 8 Plus và iPhone 11 Pro Max tương đương nhau thì màn hình iPhone 8 Plus chỉ đạt 5,5 inch, trong khi iPhone 11 Pro Max là 6,5 inch.