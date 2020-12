Apple Watch lập kỷ lục bán hàng mới

Theo GizChina, đây là kỷ lục hằng quý mới của Apple Watch , với số lượng xuất xưởng không vượt quá 9,2 triệu chiếc trong bất kỳ quý nào trước đó. Trong thời gian này, Watch Series 6 và Watch SE đã được phát hành.

Apple tiếp tục giấu doanh số Apple Watch trong các báo cáo quý của mình, vì vậy mọi dữ liệu từ các công ty nghiên cứu chỉ là gần đúng. Tuy nhiên, Apple đã xác nhận rằng danh mục thiết bị đeo mang về doanh thu kỷ lục 7,9 tỉ USD trong quý vừa qua. Do phân khúc này bao gồm các sản phẩm như Apple Watch và AirPods nên hoàn toàn có lý do để tin tưởng Apple Watch gần đây đã bán khá chạy.

Theo ước tính của IDC, Apple Watch chiếm 21,6% thị phần thiết bị đeo tay được xuất xưởng trên toàn thế giới trong quý vừa qua. Xiaomi nắm giữ 24,5% thị trường và thiết bị theo dõi thể dục Xiaomi Mi Band rất phổ biến cũng được tính đến.

Được biết, khi Apple ra mắt Apple Watch, ngành công nghiệp không mấy lạc quan về các sản phẩm đeo thông minh do Apple tạo ra so với các dòng sản phẩm vốn đã bán chạy như iPhone và iPad vào thời điểm đó. Nhưng giờ đây, các sản phẩm như smartwatch và tai nghe không dây thực sự (TWS) thậm chí còn trở nên phổ biến hơn so với iPhone và iPad.

Sau nhiều năm tăng trưởng chóng mặt, lượng xuất xưởng Apple Watch toàn cầu hiện tại đã đạt gần 100 triệu chiếc. Theo thống kê của Cybert, tại thị trường Mỹ, khoảng 35% người dùng iPhone có Apple Watch và con số này vẫn tiếp tục tăng.