Baidu bắt tay Ford thử nghiệm xe tự lái ở Trung Quốc

Theo CNBC, sáng kiến này giúp hai doanh nghiệp hợp tác phát triển và thử nghiệm nhiều loại xe không người lái, đáp ứng tiêu chuẩn Level 4 do tổ chức SAE International của Mỹ đặt ra. Điều này đồng nghĩa với việc phương tiện tự lái do hai bên phát triển sẽ không yêu cầu can thiệp gì từ tài xế người thật.

Chủ tịch kiêm CEO đơn vị xe tự hành của Ford, ông Sherif Marakby, cho hay: “Làm việc với đối tác công nghệ hàng đầu như Baidu cho phép chúng tôi tận dụng cơ hội mới ở Trung Quốc, cung cấp giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện sự an toàn, thuận tiện và trải nghiệm di chuyển nói chung. Dự án này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác giữa Ford và Baidu, hậu thuẫn tầm nhìn của Ford trong việc thiết kế phương tiện thông minh thay đổi cách con người di chuyển”.

Phương tiện tự hành của Ford đã được trang bị hệ thống lái xe tự động của Baidu có tên Apollo. Thử nghiệm xe tự lái trên đường phố sẽ bắt đầu từ cuối năm nay. Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Baidu Zhenyu Li nói: “Baidu và Ford đều tin tưởng vào việc sử dụng công nghệ để tái xác định tương lai di chuyển”. Ông Li cho biết dự án kết hợp kiến thức công nghệ của Trung Quốc với kinh nghiệm ô tô của Ford.

Gần đây, Baidu được gia nhập cơ quan về đạo đức Partnership on AI (PAI) của Mỹ. PAI là nơi thiết lập hoạt động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, và đặt mục tiêu giáo dục xã hội về công nghệ này. Baidu là hãng Trung Quốc đầu tiên tham gia PAI. Hãng cũng đã và đang tăng cạnh tranh với các đối thủ Mỹ, vốn cũng đang dồn tiền và nguồn lực đáng kể vào AI, trong đó có Google và Microsoft.