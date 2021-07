Băng Super Mario 64 được bán với giá kỷ lục 1,56 triệu USD

Theo SlashGear, cuộc đấu giá được thực hiện bởi Heritage Auctions, cho biết một băng Super Mario 64 đã được bán với mức giá khổng lồ 1,56 triệu USD. Con số này cao gấp đôi so với kỷ lục của cuộc đấu giá băng The Legend of Zelda.