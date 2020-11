Bảo mật mã hóa có thể đến với Google Drive

Nếu người dùng có nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng được lưu trữ trên đám mây Google Drive thì việc mong muốn nhận được những biện pháp bảo mật tối ưu là hoàn toàn thiết thực. Một phương pháp bảo mật dữ liệu chính là mã hóa chúng, và dường như Google đang làm việc để mang khả năng bảo mật dữ liệu này đến với dịch vụ lưu trữ của mình.

Theo phân tích từ XDA, các chuỗi mã nguồn tìm thấy trong ứng dụng Google Drive dành cho Android (phiên bản 2.20.441.06.40) đưa ra một số gợi ý về kế hoạch của Google cung cấp tính năng mã hóa cho ứng dụng. Trong số các chuỗi mã được tìm thấy 2 thông tin khá quan trọng với nội dung “You'll be able to open encrypted files soon” và “Download and decrypt”. Có vẻ như Google sẽ khiến người dùng có thể mở một tài liệu được mã hóa trên ứng dụng Drive của mình.