‘Bão sale’ Samsung đổ bộ Black Friday với khuyến mãi khủng nhất năm

Black Friday là sự kiện được tín đồ mua sắm trên toàn thế giới mong ngóng. Tất nhiên, đây cũng là một dịp không thể bỏ lỡ đối với bất cứ ai đam mê săn hàng công nghệ… Với những người mong muốn sở hữu TV có xu hướng sáng tạo độc đáo để thể hiện dấu ấn phong cách cá nhân thì bộ 3 sản phẩm thuộc dòng Lifestyle TV: The Frame, The Serif, The Sero chính là lựa chọn “đáng đầu tư” trong Đại hội sale năm nay.

1. TV Lifestyle - Lựa chọn hoàn hảo cho bão sale Black Friday

Với việc áp dụng một loạt các thiết kế hiện đại, độc đáo và khác biệt trong sản xuất, những chiếc TV Samsung đang dần vượt lên vai trò là thiết bị truyền tải hình ảnh để bứt phá trở thành một thiết bị định hình phong cách sống cho căn phòng của gia chủ, thậm chí là cho cả một thế hệ.

Ví dụ như The Frame: biến không gian sống của người dùng thành một khu trưng bày nghệ thuật đầy cảm hứng. Xây dựng hình ảnh "Bật lên là TV, tắt đi là khung tranh", The Frame đại diện cho một tuyệt tác QLED 4K hoàn mỹ dù ở bất kỳ trạng thái nào. Sở hữu kho tranh Art Store với hơn 1.200 tác phẩm, trong đó tập hợp 68 bức tranh của danh họa Van Gogh, đây được ví như một bảo tàng nghệ thuật đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, thiết kế viền của The Frame được chế tác như một khung tranh đích thực giúp chủ nhân dễ dàng kết hợp nội thất và tô điểm hoàn hảo không gian sống.

The Frame mang bảo tàng nghệ thuật về nhà

Hay như lựa chọn khác là The Serif với kiểu dáng lạ mắt mô phỏng chữ "I" trong font serif giúp chiếc TV The Serif có thể đứng vững ở bất cứ đâu mà chẳng cần chân đế hay kệ. Mang đặc trưng công nghệ QLED 4K đột phá với những hạt lượng tử kích thước nano hiển thị hoàn hảo 100% dung tích màu, sống động như đời thực. Ngoài ra, The Serif còn sở hữu chất âm uy lực 40W giúp truyền tải âm thanh sống động, hấp dẫn hơn. The Serif cân đối và hài hòa đến đáng ngạc nhiên, phù hợp cho mọi không gian và phong cách thiết kế trong căn nhà của gia chủ.

Thiết kế đến từ anh em nhà thiết kế nổi tiếng Ronan & Erwan Bouroullec, The Serif gây ấn tượng với vẻ đẹp độc đáo

Cuối cùng là cảm giác sáng tạo bùng nổ với The Sero, một mẫu TV có thể biến đổi linh hoạt giữa chế độ màn hình ngang và dọc để phù hợp với nhu cầu xem phim, lướt mạng xã hội như Facebook, Tiktok hay Instagram… của người dùng trẻ. Người dùng có thể dễ dàng xoay thiết bị theo chiều dọc để hiển thị tốt hơn các nội dung trên smartphone, rồi sau đó lại có thể xoay ngang khi muốn xem phim ảnh hay các nội dung truyền hình.

TV xoay The Sero - "Smartphone khổng lồ"

2. Cơ hội 1-0-2 để sở hữu những chiếc TV độc đáo nhất

Là “ông lớn công nghệ” trên thị trường, Samsung cũng không đứng ngoài cuộc đua siêu sale cho Black Friday khi tung ra chương trình giảm giá lên tới 7.500.000 VNĐ và được tặng ngay Loa tháp độc đáo MX - T40 trị giá 6.990.000 VNĐ cho các dòng TV Lifestyle. Riêng đối với TV The Frame, khách hàng được tặng thêm 1 khung viền cao cấp trị giá 2.990.000 VNĐ. Nếu là một tín đồ của công nghệ, đừng bỏ qua cơ hội mua hàng có 1-0-2 cực hấp dẫn này nhé!

Samsung triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm nhằm nâng tầm trải nghiệm giải trí cho người dùng

Đã tới lúc phá vỡ hình ảnh nhàm chán của chiếc TV muôn thuở trong gia đình bằng cách tham gia vào các trải nghiệm mới mẻ với các dòng sản phẩm mới của Samsung. Chất lượng ấn tượng kèm ưu đãi hấp dẫn người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn để có thể vừa sở hữu TV độc đáo, vừa tận hưởng cuộc sống giải trí. Đây cũng là lý do TV Samsung được săn đón trong mùa mua sắm này.