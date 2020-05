Các nhà mạng Mỹ tặng hàng chục ngàn bộ sạc cho bệnh viện

Theo Neowin, trong thông cáo báo chí của T-Mobile, có tới 40.000 bộ sạc điện thoại sẽ được tặng. Trong đó, T-Mobile đã cung cấp 20.000 bộ sạc cho các bệnh viện ở Seattle, New York, Los Angeles, New Orleans và San Diego. Verizon tuyên bố hàng ngàn bộ sạc sẽ được tặng cho cả bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe ở New York, Chicago, Los Angeles, Seattle, Boston, New Orleans, Detroit và Philadelphia.