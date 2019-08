Các nhà phát triển tố Apple 'độc đoán' với iOS 13

Cụ thể, một nhóm nhà phát triển ứng dụng đã viết thư cho CEO Tim Cook của Apple với lập luận rằng, một số thay đổi tập trung vào quyền riêng tư của phiên bản iOS 13 sắp tới của Apple sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp của họ.

Trước đó, Apple được cho là đang tìm cách giảm bớt sự lạm dụng việc theo dõi vị trí người dùng của các ứng dụng trên iOS 13, đây là thay đổi trọng tâm của chính sách bảo mật lớn mà hãng sẽ đưa vào phiên bản này.

Hiện nay, có nhiều ứng dụng khi mới khởi chạy đã yêu cầu người dùng cung cấp quyền theo dõi vị trí của thiết bị. Dĩ nhiên, người dùng sẽ dễ dàng cấp phép cho chúng chỉ bằng một cú chạm trên màn hình cảm ứng, trong một số trường hợp thì hành động vô thức này đã vô tình cho các ứng dụng truy cập vào dữ liệu vị trí của họ nhiều hơn mức cần thiết.

Để tránh rơi vào tình huống đó, Apple đã điều chỉnh cách mà các ứng dụng có thể yêu cầu cấp quyền truy cập dữ liệu vị trí trên iOS 13. Giờ đây, sẽ có tùy chọn cho phép người dùng trải nghiệm ứng dụng trước để xem nó có phù hợp không trước khi cấp quyền truy cập vị trí cho nó (và nhà phát triển). Tùy chọn này sẽ hiển thị bên cạnh các tùy chọn hiện có, bao gồm “Cho phép truy cập vị trí trong lúc sử dụng ứng dụng” (Allow While Using App) hoặc “Không cho phép” (Don’t Allow).

Theo TechCrunch, dự kiến iOS 13 cung cấp sẵn cả tùy chọn “Luôn cho phép” (Always) truy cập vị trí, nhưng người dùng sẽ phải vào phần Cài đặt (Settings) của iOS để kích hoạt tùy chọn này theo cách thủ công.

Tuy nhiên, các nhà phát triển ứng dụng cho rằng các thay đổi này có thể gây nhầm lẫn hoặc làm khó những người dùng ít am hiểu kỹ thuật, họ dễ ngộ nhận ứng dụng không hoạt động chính xác, trừ khi họ tìm ra cách thay đổi thiết lập trong phần Cài đặt của iOS - điều mà không phải người dùng nào cũng am tường.

Các nhà phát triển không sai, việc thay đổi phần thiết lập bằng cách chuyển chúng vào phần Cài đặt trên iOS có thể gây khó đối với một số người dùng nhất định, khiến họ có xu hướng từ bỏ ứng dụng. Đó cũng là một phần lý do mà các ứng dụng như trình chặn quảng cáo cho Safari hay bàn phím thứ ba (thay thế cho bàn phím mặc định của iOS) ít khi được người dùng sử dụng vì họ không biết cách thiết lập chúng ở trong phần cài đặt bổ sung.

Thực ra, các thay đổi mà Apple đang triển khai với iOS 13 không hoàn toàn cô lập các ứng dụng này, mà họ chỉ yêu cầu tinh chỉnh các ứng dụng theo cách kỹ càng hơn bằng việc bỏ qua phần thiết lập “luôn cho phép” truy cập vị trí và chuyển chúng vào phần Cài đặt của iOS, để tránh việc lạm dụng cấp quyền vị trí vĩnh viễn cho một ứng dụng mặc dù không cần thiết. Nhưng ở góc độ các nhà phát triển, họ cũng có lo ngại của riêng mình vì cho rằng việc làm khó người dùng có thể khiến ứng dụng của họ bị hiểu sai và mất lợi thế lựa chọn.

Trong thư, các nhà phát triển nói, các ứng dụng tích hợp sẵn của Apple như Find My lại không bị đối xử tương tự, điều này dẫn tới sự độc quyền và cản trở yếu tố cạnh tranh sòng phẳng với các ứng dụng của họ. Ngoài ra, họ cũng lưu ý iOS 13 sẽ không cho phép các nhà phát triển sử dụng gói phát triển PushKit cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các cuộc gọi thoại qua mạng, do Apple cho rằng một số nhà phát triển đã lạm dụng bộ công cụ này để thu thập dữ liệu người dùng.

Bức thư gửi Apple có sự tham gia của CEO CJ Prober; Gary Hallgren - chủ tịch của Arity (Allstate); Chris Hullsan - CEO của Life360, Didier Rappaport - CEO của ứng dụng hẹn hò Happn; Antoine Martin - CEO của Zenly (Snap); Jonathan Matus - CEO của Zendrive và Jared Allgood - Giám đốc chiến lược của ứng dụng mạng xã hội Twenty.

Phản hồi với báo chí, Apple cho rằng bất kỳ thay đổi nào mà họ đưa ra với hệ điều hành iOS đều có mục đích bảo vệ người dùng và quyền riêng tư của họ. Họ cũng cho biết, bất kỳ ứng dụng nào mà họ phân phối qua App Store đều phải tuân thủ các quy trình tương tự.

Bức thư này được gửi cho Apple đúng vào thời điểm khá nhạy cảm, khi mà Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét điều tra Apple về hành vi chống cạnh tranh (nói cách khác là độc quyền). Riêng về việc cấm cửa bộ công cụ Pushkit, Apple hứa sẽ xoa dịu các nhà phát triển bị ảnh hưởng sau khi đóng cửa PushKit bằng các giải pháp thay thế mà họ cho là phù hợp.