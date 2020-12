Các tiện ích của Google dành cho doanh nhân

Google Keep là công cụ hoàn hảo giúp các doanh nhân quản lý các đầu việc hằng ngày. Giao diện Google Keep nổi bật bởi sự đơn giản và tiện dụng, không hề thua kém tính năng ghi chú trên smartphone hay các ứng dụng lập kế hoạch thông thường. Phần mềm cũng hỗ trợ người dùng tạo lời nhắc công việc, thêm nhãn dán, màu sắc, chụp ảnh, vẽ và ghi âm cho phần ghi chú của mình thêm sinh động và dễ nhớ hơn. Ngoài ra, Google Keep còn liên kết với các dịch vụ khác của Google như Drive, Mail... Người dùng có thể tạo lời nhắc công việc và yêu cầu Keep gửi thông báo vào hộp thư cho mình.