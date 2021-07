Các trang tin quốc tế bất ngờ bị chèn quảng cáo khiêu dâm

Ngày 23.7, một người dùng Twitter vừa chỉ ra nội dung khiêu dâm bỗng xuất hiện trên các trang tin tức như The Guardian, Huffington Post, The Washington Post, New York Magazine và một loạt trang web khác. Nguyên nhân là do trang web khiêu dâm 5 Star Porn HD mua lại tên miền của Vidme.