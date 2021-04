Cách bật tắt News và Interests trên thanh Taskbar

Microsoft đã thông báo News và Interests sẽ được mang đến trên thanh taskbar của Windows 10 trong bản giới thiệu dần cho người dùng máy tính để bàn trong những tuần tới. Tiện ích này được thiết kế để giúp người dùng Windows luôn cập nhật nhanh chóng về thời tiết , tin tức... một cách nhanh chóng nhất.

Tính năng News và Interests trên Windows 10 Ảnh chụp màn hình

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách bật hoặc tắt News và Interests trên taskbar bằng Group Policy hoặc Registry Editor.

Sử dụng Local Group Policy Editor

Để bật hoặc tắt News và Interests trên taskbar bằng Group Policy bạn thực hiện như sau:

• Bấm tổ hợp phím Windows + R.

• Trong hộp thoại Run, nhập gpedit.msc và nhấn Enter.

• Tiếp theo duyệt tìm theo đường dẫn Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > News and interests.

• Trên phần bên phải, nhấp đúp vào tùy chọn Enable news and interests on the taskbar để chỉnh sửa các thuộc tính của nó.

• Chọn vào tùy chọn phù hợp với yêu cầu của bạn: Not Configured (tính năng được bật theo mặc định), Enabled (kích hoạt tính năng), Disabled (tắt tính năng).

• Xong bấm Apply > OK để lưu thiết lập.

Đối với người dùng Windows 10 Home, bạn có thể thêm tính năng Local Group Policy Editor và sau đó thực hiện các hướng dẫn như được cung cấp ở trên hoặc bạn có thể thực hiện theo phương pháp chỉnh sửa Registry bên dưới.

Thay đổi thiết lập News và Interests bằng Group Policy Ảnh chụp màn hình

Sử dụng Registry Editor

Trước khi thực hiện nên sao lưu lại Registry Editor phòng trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn với hệ thống.

• Bấm tổ hợp phím Windows + R.

• Trong hộp thoại Run, nhập regedit và nhấn Enter.

• Trong cửa sổ Registry Editor bạn tìm đến đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Feeds.

• Nhấp chuột phải vào khoảng trống ở khung bên phải, sau đó chọn New > DWORD (32-bit) Value.

• Đặt tên cho khóa mới tạo là ShellFeedsTaskbarViewMode.

Thay đổi thiết lập News và Interests bằng Registry Editor Ảnh chụp màn hình

• Tiếp theo nhấp đúp chuột vào khóa đó, trong cửa sổ thay đổi giá trị, nhập 0 (hiển thị biểu tượng và văn bản) hoặc 1 (chỉ hiển thị biểu tượng) hoặc 2 (ẩn mọi thứ).

• Cuối cùng khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.