Cách chặn camera người quấy rối trong cuộc họp bằng Zoom

Cách thực hiện

Để dừng phát video của một thành viên cuộc họp, trong giao diện thực hiện cuộc gọi, bấm vào tab Participants.

Tiếp theo, tìm người tham gia cuộc họp có video bạn muốn chặn và chọn vào tên của họ. Sẽ có một menu xuất hiện và bạn chọn vào dòng Stop Video.

Biểu tượng hình camera bên cạnh tên của người đó sẽ chuyển sang màu đỏ khi hình ảnh bị tắt. Video của họ sẽ được thay thế bằng hình đại diện màu xám và nền đen. Nếu người bị chặn cố gắng khởi động lại video của họ sẽ nhận được thông báo có nội dung như sau: “You cannot start your video because the host has disabled it”.

Thao tác chặn camera người tham gia trên Zoom Ảnh chụp màn hình

Để cấp phép hiển thị lại video cho những người đã bị chặn, bạn cũng thực hiện tuần tự theo bước trên và chọn vào tùy chọin Ask to Start Video thay vì Stop Video. Và người được mở chặn chỉ cần chọn vào mục Start My Video để bắt đầu chia sẻ.