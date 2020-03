Cách kích hoạt tính năng Network Scanning cho Windows Defender

Khi tính năng quét hệ thống mạng bị tắt đi các tệp tin trong hệ thống mạng sẽ không được kiểm tra, đôi lúc bạn sẽ nhận được thông báo “Items skipped during the scan then the cause could be that you added an Exclusion to your Scan settings or if you have network scanning disabled on your system” và thông báo này xuất hiện ở cả hai chế độ quét nhanh và quét toàn bộ hệ thống.