Cách kiểm tra tài khoản Facebook có bị rò rỉ hay không

Theo Bleepingcomputer, Have I Been Pwned là dịch vụ cung cấp thông tin về các dữ liệu bị lộ trong các vụ vi phạm dữ liệu được thông báo để người dùng có thể nhập địa chỉ email của họ và liệt kê các vi phạm dữ liệu đã làm lộ dữ liệu của họ.

Để kiểm tra xem rò rỉ Facebook có bao gồm địa chỉ email của mình hay không, người dùng có thể truy cập Have I Been Pwned tại địa chỉ http://haveibeenpwned.com/ và nhập địa chỉ email của mình vào trường tìm kiếm. Sau khi nhấp vào “pwned?” , danh sách tất cả vi phạm dữ liệu mà email đã bị lộ sẽ được hiển thị.

Một tài khoản email đã bị rò rỉ trong vụ vi phạm dữ liệu Facebook mới đây Ảnh chụp màn hình

Nếu thấy cảnh báo màu đỏ xuất hiện và phía dưới là chú thích số vi phạm dữ liệu mà tài khoản của người dùng gặp phải, người dùng hãy chuyển xuống cuối trang để xem các vụ vi phạm xảy ra. Trong hình ảnh là tài khoản kiểm tra đã bị vi phạm dữ liệu trong vụ rò rỉ vào tháng 4.2021 của Facebook

Theo thống kê, dữ liệu nhận dạng người dùng phổ biến nhất trong vụ rò rỉ Facebook mới đây là số điện thoại, trong khi chỉ 2,5 triệu trong số 533 triệu thành viên Facebook có địa chỉ email. Do đó, nếu người dùng tìm kiếm địa chỉ email của mình và Have I Been Pwned không trả về kết quả xác nhận vi phạm, người dùng vẫn có thể là nạn nhân của vụ rò rỉ.

Người đứng đầu trang web nói rằng anh ấy đang xem xét cách người dùng có thể nhập số điện thoại để xem liệu họ có bị lộ trong vụ rò rỉ Facebook hay không.