Cách ngắt kết nối USB an toàn bằng phím tắt

Tải chương trình tại tinyurl.com/y65y56ew. Sau khi tải về bạn giải nén và chạy chương trình công cần cài đặt.

Mặc định USB Disk Ejector sẽ chạy ngầm và nằm dưới khay hệ thống, chương trình sẽ kiểm tra xem hiện tại hệ thống có đang kết nối với thiết bị USB nào hay không và hiển thị cho bạn biết. Bạn bấm vào biểu tượng của chương trình và chọn More > Options để cài đặt các thiết lập.

• Trong cửa sổ cài đặt, chọn dòng Hotkeys, tiếp theo để thiết lập phím tắt bạn bấm vào menu để xổ ra danh sách hành động ngắt kết nối USB theo nhiều điều kiện khác nhau và chọn điều kiện nào bạn muốn.

• Các điều kiện này gồm có: by label (theo nhãn tên USB), by letter (theo ký tự ổ đĩa), by mountpoint (theo đường dẫn), by name (theo tên phần cứng của USB).

• Sau khi chọn điều kiện, bạn nhấp chuột vào ô trống bên cạnh menu và bấm phím bạn muốn gán thành phím tắt từ bàn phím.

• Xong bấm Add để thêm vào danh sách bên dưới. Và bạn có thể thực hiện tương tự với nếu cắm nhiều USB. Xong nhấn OK để lưu.

Cửa sổ cài đặt của USB Disk Ejector Ảnh chụp màn hình

Và bạn cứ để chương trình chạy cùng hệ thống, mỗi khi muốn ngắt kết nối an toàn với USB đang cắm thì chỉ việc bấm phím tắt đã thiết lập trước đó cực kỳ tiện lợi.