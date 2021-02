Cách rút thẻ nhớ USB an toàn ra khỏi máy tính Chromebook

Trước khi chúng ta nói về cách rút thẻ nhớ USB khỏi Chromebook một cách an toàn thì có lẽ nên tìm hiểu vì sao điều này lại thực sự quan trọng. Lý do chính cũng tương tự như khi sử dụng máy tính Windows , đó là khả năng mất dữ liệu đã ghi trên thẻ nhớ sau khi bạn rút nó đột ngột khỏi máy tính. Do vậy, về lý thuyết bạn cần yêu cầu hệ điều hành cho phép gỡ liên kết với thẻ nhớ trước khi rút nó ra khỏi máy tính để giữ an toàn cho dữ liệu đang có trên thẻ nhớ.