Cách tránh tắc đường giờ cao điểm tại Việt Nam

Trong bản cập nhật mới nhất, bản đồ HERE WeGo đã thêm lớp hiển thị tình trạng giao thông tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với tính năng mới này, người dùng có thể nắm bắt được trạng thái lưu thông của phương tiện trên các tuyến đường để tính toán và đưa ra lộ trình phù hợp cho mình, tránh các điểm tắc đường.

Bản đồ sẽ sử dụng vị trí GPS của các thiết bị đang hoạt động trên tuyến đường để tính toán, đưa ra cảnh báo dựa theo màu sắc. Cụ thể, những tuyến đường có khả năng lưu thông tốt sẽ được hiển thị màu xanh lá cây, trong khi các nơi ùn ứ hoặc mật độ phương tiện dày hơn sẽ có màu vàng và chuyển dần sang đỏ nếu đang kẹt xe.

Thông thường, người dùng HERE WeGo có thể tải sẵn dữ liệu bản đồ về máy để sử dụng ngoại tuyến (offline), không yêu cầu kết nối mạng. Bộ dữ liệu bản đồ Việt Nam trên HERE có dung lượng 300 - 400 MB tùy hệ điều hành của máy. Tuy nhiên khi sử dụng tính năng theo dõi trạng thái giao thông, thiết bị bắt buộc phải có kết nối để bản đồ có thể cập nhật thường xuyên và chính xác tình trạng giao thông tại từng thời điểm.

Ảnh chụp màn hình Để theo dõi tình trạng giao thông, người dùng chọn lớp hiển thị Traffic (Giao thông) trên ứng dụng bản đồ

HERE vốn là ứng dụng bản đồ được đội ngũ Nokia (cũ) phát triển cho các smartphone Lumia của hãng, sau này được cập nhật cho cả hai hệ điều hành Android và iOS dưới dạng miễn phí và đổi tên thành HERE WeGo từ tháng 7.2016. Không chỉ có dữ liệu phong phú, tương đối chi tiết và chính xác, bản đồ HERE WeGo còn có tính chỉ dẫn đường đi bằng tiếng Việt, dễ sử dụng, hữu ích.