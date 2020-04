Cách xem và xóa lịch sử vị trí truy cập của Facebook

1. Xem lịch sử vị trí của bạn

Cách xem lịch sử vị trí trên trình duyệt

Tại giao diện Facebook trên trang web, bấm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống nằm ở góc trên bên phải. Chọn vào menu Settings > Location.

Tiếp theo chọn vào mục View your location history, nhập mật khẩu của tài khoản khi được yêu cầu.

Cách xem lịch sử vị trí trên thiết bị Android

Trên giao diện ứng dụng Facebook, chọn nút menu > cuộn xuống cuối giao diện chọn Settings & Privacy > chọn Settings.

Bên dưới mục Privacy chọn vào Location. Chọn tiếp mục Location History > View Your Location History. Xong nhập mật khẩu của tài khoản khi được yêu cầu.

Các bước xem lịch sử vị trí Facebook trên Android Ảnh chụp màn hình

Cách xem lịch sử vị trí trên thiết bị iOS

Trên giao diện ứng dụng Facebook iOS, bấm vào tab menu có hình ba gạch nằm ngang > chọn mục Settings & Privacy > Settings.

Tiếp theo dưới mục Privacy chọn vào Location > bấm vào View Your Location History để xem lịch sử vị trí, và nếu có yêu cầu hãy nhập mật khẩu tài khoản.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đã lưu

Khi bạn đã truy cập được vào bản đồ và xem các vị trí truy cập của bạn mà Facebook đã thu thập và ghi lại thì hãy tiến hành xóa chúng đi bằng cách:

Xóa lịch sử vị trí của Facebook Ảnh chụp màn hình

Bấm vào nút More (hình ba chấm ở đầu giao diện bản đồ của các phiên bản website, Android hoặc iOS), tiếp theo chọn vào tùy chọn Delete all location history hoặc bạn có thể bấm vào Delete this day để xóa những vị trí đã lưu lại trong ngày bạn chọn.