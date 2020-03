Cách xóa vĩnh viễn hồ sơ hẹn hò của Facebook

Tính năng Dating của mạng xã hội Facebook tương tự với Tinder và Bumble, giúp bạn tìm kiếm một nửa kia để hẹn hò. Nếu từng tạo hồ sơ trên tính năng này và bây giờ bạn muốn xóa bỏ hoàn toàn để không tiết lộ các danh tính cá nhân hoặc vì nó không cần thiết nữa, các bước xóa bỏ như sau.

Cách thực hiện

• Mở ứng dụng Facebook trên thiết bị iOS hoặc Android.

• Trong giao diện chính, bấm vào tab More có hình ba thanh gạch ngang và chọn Dating.

• Tiếp theo tại giao diện của tính năng Dating, bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên màn hình.

Các bước xóa hồ sơ hẹn hò trên Facebook Ảnh chụp màn hình

• Chọn tiếp vào tab General, bên dưới mục Account bấm vào Delete Profile. Chọn một trong những lý do muốn xóa đi hồ sơ hẹn hò và bấm Next > chọn thêm một lý do và bấm Next, cuối cùng bấm Delete để xóa hồ sơ.