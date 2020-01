Camera Wyze làm lộ thông tin 2,4 triệu người dùng

Theo The Verge, thông tin về việc rò rỉ dữ liệu của Wyze được công bố bởi Twelve Security, một công ty về an ninh mạng. Các thông tin bị lộ bao gồm: địa chỉ email, nick name và model (số hiệu) của camera, ngoài ra còn tên SSID của mạng Wi-Fi, địa chỉ API. Tuy nhiên các camera không bị lộ mật khẩu.