Cảnh báo công cụ gián điệp mới tấn công tổ chức tài chính

Để phòng tránh nguy cơ tấn công này, hãng bảo mật Kaspersky đưa ra các khuyến cáo sau: Sử dụng phần mềm theo dõi lưu lượng traffic như Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Sử dụng các giải pháp an ninh đã được chứng nhận với công nghệ phát hiện đe dọa dựa trên hành vi như Kaspersky Endpoint Security for Business. Thực hiện thường xuyên việc kiểm toán an ninh cho hạ tầng IT của tổ chức. Thực hiện việc đào tạo thường xuyên về an ninh mạng cho nhân viên.