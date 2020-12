Canon ra mắt loạt máy in mới dòng G series cho văn phòng

Với các tính năng nổi bật, những mẫu mới dòng G series mang lại sự tiện lợi hơn cho người dùng, bao gồm: cơ chế chống tràn và tiếp mực dễ dàng hơn, thiết kế hộp mực thải giúp người dùng có thể tự thay thế, nhằm giảm thiểu thời gian máy chờ và tăng năng suất tối đa cho các doanh nghiệp nhỏ.

Mẫu máy in G series mới của Canon với hộp mực đi kèm có khả năng in lên đến 7.600 trang tài liệu trắng đen và 7.700 trang tài liệu màu. Đặc điểm này giúp các mẫu máy in mới trở thành sự lựa chọn tối ưu cho người dùng cần in số lượng lớn. Với nhu cầu của người dùng thông thường, lượng mực này có thể đủ in trong nhiều năm.

Các mẫu máy in này phù hợp với cả mục đích sử dụng phổ thông như in tài liệu và in ảnh. Mực đen pigment chuyên biệt giúp cho phần chữ ở các tài liệu và dòng kẻ nhỏ được sắc nét hơn, đồng thời máy sẽ tự động chuyển qua sử dụng mực màu dye khi cần in ảnh tràn lề ngay cả trên giấy glossy với khổ tối đa là A4.